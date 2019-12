Incêndio no Chile destruiu 200 casas

O incêndio que desde terça-feira está ativo na cidade turística chilena de Valparaíso, no oeste do país, destruiu total ou parcialmente 200 casas, deixou quase 2.000 pessoas sem eletricidade e feriu 12 bombeiros, anunciou quarta-feira o Governo chileno. incêndio devastou 150 hectares nas colinas de Rocuant e San Roque e 200 casas foram "atingidas pelo fogo", disse o ministro do Interior, Gonzalo Blumel, em comunicado, acrescentando que os danos "ainda estão a ser avaliados". "Fizemos progressos no controlo [do fogo], mas este ainda não está sob controlo", afirmou, na mesma nota. "O fogo é de baixa intensidade", disse, por seu turno, a administração nacional das florestas na quarta-feira à noite.O incêndio começou na terça-feira numa zona de pastos e bosques, antes de se espalhar rapidamente para as casas, construídas em madeira e chapas. Perante o avanço do incêndio, a polícia, os bombeiros e o exército retiraram das suas casas dezenas de famílias que se estavam a preparar para celebrar o Natal, ficando muitos deles em acomodações de emergência. "Doze bombeiros voluntários ficaram feridos e 1.715 casas ficaram sem eletricidade", segundo o Gabinete Nacional de Situações de Emergência.Outro incêndio, mais circunscrito, atingiu nove hectares de vegetação na mesma área, segundo as autoridades.O Governo chileno mandou abrir uma investigação sobre as causas dos dois incêndios, que mobilizam 12 unidades de combate a incêndios, soldados, sete navios-tanque e onze helicópteros.