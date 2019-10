Incêndio em comboio no Paquistão faz pelo menos 46 mortos

Pelo menos 46 pessoas morreram num incêndio que deflagrou hoje num comboio na província de Punjab, no leste do Paquistão, anunciaram as autoridades paquistanesas.

Um fogão a gás esteve na origem do incêndio, que ocorreu quando alguns passageiros preparavam o pequeno-almoço, num comboio em andamento, em violação das normas em vigor, disse o ministro dos Transportes Ferroviários paquistanês, Sheikh Rashid Ahmad.

Um responsável da cidade de Rahim Yar Khan Jamil Ahmed indicou que o incêndio causou pelo menos 31 feridos.