Incêndio a bordo de submarino russo faz 14 mortos

Pelo menos 14 marinheiros morreram durante um incêndio a bordo de um submarino russo, anunciou o ministro da Defesa do país às agências noticiosas locais. Embora não sejam ainda conhecidas as causas do incidente, tripulação do submersível de investigação deverá ter morrido na sequência da inalação de fumos.

"O fogo deflagrou a bordo de um dispositivo de investigação científica em profundidade que estudava o ambiente marinho em nome da Marinha russa", indica um comunicado do ministério. De acordo com o mesmo, o submarino está a ser levado para a base naval de Severomorsk, no norte da Rússia, para investigações.