Imagem emocionante mostra união das equipas de resgate para salvar crianças

Fotografia partilhada no Facebook é símbolo da junção de esforços das equipas tailandesas e internacionais.

Uma imagem partilhada na conta de Facebook da marinha tailandesa está a emocionar o mundo. Nela é possível ver militares de mãos dadas como um símbolo de união nas operações de resgate dos 12 meninos e do treinador que estão presos numa gruta do país.



A fotografia mostra três braços unidos, representando as junção de forças nacionais e estrangeiras para trazer as crianças sãs e salvas.



"Nós, as forças tailandesas e as equipas internacionais, estamos a juntar esforços para trazer os pequenos Wild Boars - nome da equipa de futebol - de volta a casa", pode ler-se na legenda.



A fotografia já tem mais de 219 mil "gostos" e 46 mil partilhas.