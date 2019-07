Coberta por palmeiras e esculturas de papagaios, o edifício branco e azul na ilha de Little St. James era o paraíso privado do multimilionário Jeffrey Epstein nas Caraíbas. No entanto, para os habitantes das Ilhas Virgens Americanas, o local era apelidado de "Ilha dos Pedófilos" ou "Ilha das Orgias".

Epstein, economista bem-sucedido e amigo pessoal de Donald Trump, foi detido na passada semana por suspeitas de tráfico sexual de menores. De acordo com a justiça norte-americana, "explorou sexualmente e abusou de dezenas de menores nas suas casas em Manhattan, Nova Iorque e Palm Beach, na Florida" entre 2002 e 2005. Entre estes lugares estava também a ilha exclusiva rodeada pelo Mar das Caraíbas.