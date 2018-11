Autoridades avançam que o atirador é um homem de 29 anos e que usou uma arma semi-automática de calibre .45.

Um tiroteio no interior do bar-restaurante Bordeline em Thousand Oaks, California, matou pelo menos 12 pessoas esta quinta-feira. As autoridades, segundo a AP, avançam que o atirador é um homem de 29 anos e que usou uma arma semi-automática de calibre .45, mas não revelaram mais detalhes. O homem, que estaria vestido de preto e usava óculos quando entrou no espaço nocturno, apareceu morto - as autoridades não confirmaram se o abateram, se suicidou.



Uma das vítimas é o adjunto do xerife, que morreu no hospital depois de ter sido atingido ao "tentar salvar pessoas", disse o xerife de Ventura, Geoff Dean, acrescentando que há pelo menos 10 feridos. A polícia adiantou ao Los Angeles Times que pelo menos 30 tiros foram disparados no Borderline Bar & Grill - o ataque teve lugar pelas 23h00 locais (07h00 em Lisboa).

"Estava perto da porta a falar com o meu padrasto quando comecei a ouvir os disparos. Terão sido uns três ou quatro até eu me atirar para o chão", contou John Hedge em declarações à ABC7. Segundo o jovem, o atirador usou granadas de fumo quando entrou no local e uma das primeiras pessoas que atingiu, na cabeça, foi o segurança do local. "É um cenário horrífico. Há sangue por todo o lado", confidenciou um polícia à CBS News.

De acordo com alguns relatos citados pela imprensa norte-americana, os frequentadores do espaço esconderam-se nas casas de banho do bar e debaixo das mesas e o atirador fez vários disparos já depois das autoridades terem chegado ao local. Algumas das pessoas que conseguiram fugir, ainda no decorrer do tiroteio, dirigiram-se a uma bomba de gasolina perto a pedir ajuda.

Segundo o gabinete do xerife do condado, estima-se que estavam no interior do bar no momento do ataque cerca de 100 pessoas. No local, o maior espaço de música ao vivo da região, estava a decorrer uma festa "country" para estudantes universitários.

Thousand Oaks fica a cerca de 60 quilómetros a noroeste do centro de Los Angeles e não muito longe das áreas de Calabasas e Malibu.