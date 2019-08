Identificado suspeito de tiroteio que matou nove pessoas em Ohio

Foi identificado o suspeito do tiroteio que matou nove pessoas em Dayton, Ohio, na madrugada deste domingo. Connor Betts tem 24 anos e não tinha qualquer cadastro. O atirador usou uma caçadeira de assalto de calibre .223 e tinha vestido um colete anti-balas.





Matt Carper, adiantou que as vítimas mortais tinham idades entre os 22 e os 57 anos e que todas as famílias já foram notificadas.

m El Paso, cidade fronteiriça com o México, um homem de 21 anos ter disparado no sábado vários tiros num supermercado Walmart.



Pelo menos 20 pessoas morraram e 26 ficaram feridas. Muitas faziam compras para o regresso às aulas, escreve a

.

, foi identificado como o autor do tiroteio e, segundo as primeiras investigações, o caucasiano, natural de Allen, perto de Dallas, no Texas, terá atuado sozinho.



Entre as vítimas mortais do tiroteio que ocorreu dentro de um bar no distrito de Oregon está sua irmã mais nova. Megan Betts tinha 22 anos e foi encontrada num carro, com um homem ao lado que se crê ser o seu namorado, embora não tenha ainda sido identificado. Connor feriu ainda 27 pessoas antes de ser abatido pelas autoridades.Betts foi aluno de psicologia no Sinclair Community College, de acordo com um porta-voz da universidade aos meios de comunicação locais, mas não se matriculou no verão passado.Em conferência de imprensa, o chefe da polícia de Dayton,O tiroteio foi o segundo em menos de 24 horas nos Estados Unidos, depois de eReuters