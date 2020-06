Um vídeo com indicações de um chefe de medicina de um hospital de Madrid revela que, em meados de março, os profissionais de saúde prepararam-se para receber ordens governamentais para negar o tratamento à Covid-19 a pacientes mais idosos. O médico diz, inclusivamente, que naquele momento já se tinha excluído do tratamento os idosos vindos dos lares: "Estão a receber tratamento para infeção bacteriana e se é um Covid, azar". Partilhado pelo El País , o vídeo foi gravado no hospital Infanta Cristina de Parla como parte de uma sessão de preparação para um cenário de colapso hospitalar. Parte do vídeo tinha já circulado nas redes sociais no final de março, sem nunca se ter comprovado a sua veracidade.Segundo o jornal espanhol, um porta-voz do hospital afirma que a sessão aconteceu na segunda ou terceira semana desse mês. No vídeo, o médico adverte os internos que, ao ritmo que os internamentos avançavam nos hospitais da comunidade de Madrid, as unidades de cuidados intensivos da região iam entrar em colapso em 48 horas. É ainda dito que lhes pode ser imposto pelas autoridades de saúde a obrigação de recusar tratar doentes idosos."Pelo bem dos nossos idosos, antes que nos obriguem a expulsá-los do hospital, temos que priorizar tirar as pessoas jovens, às que nunca se lhes vai negar ajuda, para ter camas disponíveis para os pacientes mais velhos", diz o instrutor."É possível que nas próximas semanas a um paciente de x idade se lhe negue o internamento hospitalar porque necessitaremos da cama para outro paciente que beneficie mais dela. Vamos negar a cama aos pacientes que mais risco tenham de morrer mas precisamos de reservá-la para os que mais anos de vida possam ter", prossegue.Ao jornal, o porta-voz do hospital assegurou que nunca foi negado tratamento a doentes com idade mais avançada. "Não se negou a ninguém tratamento se era o mais adequado", afirmou. No entanto, filhos de pessoas mais idosas em lares denunciaram que os pais morreram por falta de assistência hospitalar.O vídeo foi gravado num momento crítico para os hospitais de Madrid, quando sobravam 400 camas de mil nos cuidados intensivos, e quando, segundo o mesmo médico, os internamentos nessas unidades eram de cerca de 133 por dia.Ao jornal, o responsável pela sessão afirma que usou expressões "chamativas" para cativar a atenção do grupo. "As camas dos cuidados intensivos não são do meu hospital, são da comunidade de Madrid. E vão ser para pacientes de toda a comunidade de Madrid que mais beneficiem delas", diz.De acordo com El País, que teve acesso ao vídeo completo - e não apenas aos sete minutos publicados a 25 de março no YouTube -, é possível perceber que o objetivo da sessão era informar sobre uma muito próxima decisão política que suporia excluir os idosos e adotar decisões de organização interna para atrasar o colapso do hospital de Parla.O vídeo reforça as críticas das famílias de Madrid que denunciaram que os idosos morreram sem assistência hospitalar durante o pior mês da pandemia, entre março e abril. Mais de 400 filhos e netos criticaram a comunidade de Madrid e vários lares por terem negado auxílio aos familiares que acabaram por falecer.