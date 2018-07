Um apoiante do Estado Islâmico que incentivou um ataque ao príncipe George foi esta sexta-feira condenado a prisão perpétua por terrorismo. Husnain Rashid, de 32 anos, não poderá pedir nenhuma audiência nos próximos 25 anos.





Husnain Rashid Foto: Reuters





O britânico, de Lancashire, disse no ano passado que o filho dos duques de Cambridge deveria ser alvo de um ataque. No dia 13 de Outubro, publicou na rede de mensagens Telegram – utilizada por terroristas, pois permite encriptar as mensagens – uma fotografia da nova escola do príncipe com duas silhuetas de jihadistas. "Nem a família real vai escapar. A escola está quase a começar", escreveu o apoiante do grupo terrorista.

Entre os apelos do homem estava a sugestão de que terroristas injectassem veneno em gelados à venda em supermercados, explica a Reuters.

"A mensagem era clara. Estava a providenciar o nome e a morada da escola do príncipe George, uma imagem da escola do príncipe e instruções ou a ameaça de que o príncipe George e outros membros da família real britânica deveriam ser vistos como potenciais alvos", disse, em tribunal, o juiz.