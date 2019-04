Povlsen é dono da Bestseller e um dos maiores acionistas da Asos. Pelo menos 290 pessoas morreram e 500 ficaram feridas nos ataques de domingo.

Um dos homens mais ricos da Dinamarca, Anders Holch Povlsen, perdeu três filhos na sequência dos ataques terroristas deste domingo no Sri Lanka.



Anders Holch Povlsen, de 46 anos, confirmou que três dos seus quatro filhos morreram na sequência do massacre em vários hotéis e igrejas no Sri Lanka enquanto passavam as férias da Páscoa.



Povlsen, dono da Bestseller e um dos maiores acionistas da Asos.com, detém marcas como a Vero Modo e Jack and Jones, tem uma fortuna avaliada em mais de 5 mil milhões de euros.



Pelo menos 290 pessoas morreram e 500 ficaram feridas nos ataques de domingo no Sri Lanka, segundo um novo balanço divulgado esta segunda-feira pelas autoridades.



Os ataques no Sri Lanka a três igrejas e três hotéis no domingo de Páscoa foram realizados por sete bombistas suicidas, disse um perito forense do Governo à agência de notícias Associated Press.

O analista do Governo, Ariyananda Welianga, indicou que a investigação mostra que estavam envolvidas pelo menos duas pessoas no ataque no hotel Shangri-La. Os restantes bombistas atacaram em Colombo o Santuário de Santo António, os hotéis Cinnamon Grand e Kingsbury, bem como a Igreja de São Sebastião e a Igreja de Sião nas cidades de Negombo e Batticaloa, respetivamente.

As duas explosões que tiveram lugar horas depois numa pousada e perto de um viaduto nos arredores de Colombo ainda estão sob investigação.