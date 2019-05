WHAT! Some guy just lit himself on fire in front of the @WhiteHouse pic.twitter.com/oLjMD5NEQO — Eric Spracklen ? (@ThatTrumpGuy) May 29, 2019

Uma testemunha de apenas 17 anos revela que ficou surpreendida com toda a situação. "Estavamos a visitar o 'National Mall' e depois vimos o homem, começou a correr e de repente estava coberto em chamas", conta ao jornal The Sun.As autoridades apareceram de imediato no local e até um helicóptero foi enviado para o "parque do Presidente".Nas redes sociais foram divulgados vídeos do momento:O homem foi transportado para o hospital mas ainda não é conhecida a gravidade das queimaduras.