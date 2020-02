Homem deitado no passeio afinal não tinha coronavírus. Estava bêbedo

Inalar fumo previne o coronavírus? Não. São só mais fake news Uma nova estirpe de um coronavírus que terá tido origem na China tem originado centenas de informações falsas que têm sido amplamente propagadas através das redes sociais e sites de desinformação. Desde informações relativamente à sua origem, passando por sugestões de curas ou formas de prevenção, a Organização Mundial de Saúde (OMS) já desmentiu várias notícias falsas, tal como muitos especialistas em saúde.

A sua fotografia foi amplamente divulgada e interpretada como a imagem do coronavírus. Um homem, supostamente chinês, aparecia deitado no passeio na capital das Filipinas, Manila, depois de ter colapsado devido ao coronavírus. Mas na verdade tratava-se da fotografia de um turista coreano embriagado.A partilha foi feita nas redes sociais por um utilizador chamado "Zaldy Maguigad" que assumiu que o homem que viu desmaiado era chinês e que tinha sido infetado pelo coronavírus. Mas o Departamento Público de Informação de Manila divulgou um comunicado onde repunha o que de facto tinha acontecido.Segundo o 7 News, o utilizador que publicou a fotografia, bem como outras testemunhas que seguiam na rua, evitaram o passeio onde estava o homem e reportaram o caso às autoridades locais. Segundo Maguigad, tanto a Cruz Vermelha como o número nacional de emergência arranjaram justificações para não poderem ajudar o homem estrangeiro. As autoridades também não terão respondido.Pouco depois de ser fotografado, o homem levantou-se e foi-se embora, deixando para trás os seus pertences.No comunicado do Departamento Público de Informação de Manila lê-se que a publicação feita nas redes sociais não passava de mais "fake news" relacionadas com o coronavírus, explicando que o homem visto na fotografia era na verdade um turista sl-coreano embriagado.O homem ter-se-á mesmo dirigido até uma esquadra, chocado por ter visto fotografias de si próprio deitado no chão a serem associadas a coronavírus.Maguigad pediu desculpa pela sua publicação original e apresentou também as suas desculpas ao sul-coreano visado.O coronavírus já matou cerca de 490 pessoas na China e infetou mais de 24 mil, segundo o balanço desta quarta-feira de manhã.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países, o último novo caso identificado na Bélgica. Há um morto nas Filipinas e um outro em Hong Kong.