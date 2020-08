Homem que fez reféns dentro de banco em França entregou-se às autoridades

As unidades de elite da polícia francesa e a brigada anti-explosivos foram chamadas ao local. Fonte das autoridades revelou que estava no local um saco que poderia conter explosivos.





Prise d’otages au #Havre : arrivée sur place de la colonne du Raid en bus. Cinq personnes sont toujours retenues dans la banque, une femme a pu être libérée pic.twitter.com/SDhBWNFn6U — MC Nouvellon (@macha_mcn) August 6, 2020

??Opération en cours au Havre - Périmètre de sécurité à respecter pic.twitter.com/gbZ8NeS6QE — Préfet de la Seine-Maritime (@Prefet76) August 6, 2020

Um homem fez esta quinta-feira seis reféns num banco em Le Havre, França. Segundo a Reuters, o suspeito armado entregou-se às autoridades poucas horas depois. Todos os reféns ficaram a salvo.Inicialmente com seis reféns no interior do banco, o homem, de 34 anos, foi libertando as pessoas. No final, entregou-se à polícia.O jornal Le Figaro indicou que o suspeito armado fez reivindicações: queria a entrada livre na mesquita de Al Aqsa, em Jerusalém, para todos os palestinianos, e que Israel libertasse "as crianças palestinianas detidas injustamente". O suspeito é conhecido das autoridades por se ter radicalizado, segundo a RTL.O homem tem antecedentes criminais por rapto, sequestro e porte de arma.As pessoas foram instruídas pelas autoridades a manterem-se longe do Boulevard de Strasbourg.Chegou a ser instalado um perímetro de segurança.