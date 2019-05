Homem com 246 doses de cocaína no estômago morre a meio de voo para o Japão

Quando os paramédicos entraram dentro do avião, às 2h25 da manhã de sexta-feira declararam o homem morto. Depois dos trâmites legais necessários para a situação, o avião da Aeromexico seguiu para o Japão com 198 passageiros a bordo.



?? Autopsia revela que fueron 246 envoltorios de narcóticos en el cuerpo del pasajero de origen japonés, lo que le ocasionó la muere en el aeropuerto de #Hermosillo.



O homem começou por ter convulsões e o avião fez uma aterragem de emergência, refere o procurador de Sonora, citado pelo jornal britânico The Guardian. "Os hospedeiros notaram um homem com convulsões e pediram permissão para fazer uma aterragem de emergência."Quando os paramédicos entraram dentro do avião, às 2h25 da manhã de sexta-feira declararam o homem morto. Depois dos trâmites legais necessários para a situação, o avião da Aeromexico seguiu para o Japão com 198 passageiros a bordo.

Um homem japonês que engoliu 246 pacotes do cocaína morreu a meio de um voo entre Bogotá, na Colômbia , e Tóquio, no Japão Os médicos encontraram as doses de cocaína no estômago e no intestino do homem de 42 anos, depois do avião comercial onde seguia ter sido forçado a aterrar no norte do México.