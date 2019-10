Homem barricou-se em museu em França com mensagens de ameaça em árabe

Um homem barricou-se esta quarta-feira no museu de arqueologia de Saint-Raphaël, no sudeste de França. Na parede foram escritas escritas palavras em árabe na parede do edifício. Segundo a AFP, que cita fontes policiais, o suspeito foi entretanto detido.



Inicialmente, o indivíduo recusou render-se ou comunicar com a polícia, que esperou pela intervenção da unidade de elite para poder atuar no local.



"O museu vai ser um inferno", lê-se numa das paredes exteriores do museu. Fontes policiais revelaram que uma ou mais pessoas terão entrado no edifício durante a noite.



Classificado como monumento histórico, o museu, no centro da zona antiga de Saint-Raphaël, estende-se por uma área de exposição de 800 metros quadrados.