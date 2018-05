O incidente aconteceu este sábado à noite perto da Place de l’Opéra, no 2.º bairro da capital francesa, na rue St. Augustine. A zona é

muito movimentada e com muitos restaurantes.



Um homem foi morto a tiro pela polícia depois de ter esfaqueado várias pessoas em Paris, este sábado.De acordo as autoridades francesas, pelo menos dois homens morreram: o atirador e uma das vítimas. O Le Parisien e o BFM TV também dão conta de uma vítima mortal e de pelo menos oito feridos.

De acordo com a imprensa francesa, o agressor, cuja identidade se desconhece, terá gritado "Allah Akbar" ("Alá é grande") ao esfaquear os transeuntes, antes de ser duas vezes baleado por um agente policial. Testemunhas no local falam em caos e "num homem em com uma faca na rua".

A carregar o vídeo ...

Veja o momento:

Entretanto, o governo francês já reagiu. Através do Twitter, o ministro do Interior francês, Gérard Collomb, "elogiou o sangue frio e a capacidade de resposta das forças policiais que neutralizaram o agressor". "Os meus primeiros pensamentos vão para as vítimas deste ato hediondo", disse.





Agression à #Paris : je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.

Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 de maio de 2018



As pessoas estão a ser aconselhadas a evitar aquela zona e as equipas de socorro estão no local.