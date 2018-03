Homem armado faz três reféns em lar de veteranos na Califórnia

A polícia fechou o acesso à rua onde decorreu o tiroteio que precedeu a situação com reféns.

Um atirador fez três reféns esta sexta-feira num lar de veteranos na Califórnia.



A polícia local de Napa fechou o acesso ao local onde um homem com uma arma foi avistado. Segundo os relatos, o homem estava armado com uma arma automática e um colete anti-bala, informa o canal televisivo estado-unidense CBS News.



Foi emitido um alerta para a população a avisar para que evitassem a área da casa de veteranos onde residem 1.000 pessoas. É a maior instituição do género nos EUA.





NAPA CO SHERIFF: Police activity at the Veterans Home in Yountville. Please avoid the area. No action required. https://t.co/DAGVsOILnV — County of Napa (@CountyofNapa) 9 de março de 2018

"A força policial está agora no Lar de Veteranos em Yountville, na sequência de relatos de tiros disparados. A segurança dos nossos residentes e da comunidade é a nossa prioridade", pode ler-se num comunicado do lar de veteranos publicado nas respetivas redes sociais. "Ativámos a nossa resposta de emergência e estamos a cooperar com as autoridades."