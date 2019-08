Homem sequestra autocarro com mais de 20 passageiros no Rio de Janeiro

Seis reféns foram libertados hoje do interior de um autocarro parado na ponte Rio de Janeiro - Niterói, uma via importante da segunda maior cidade do Brasil. Foram libertadas quatro mulheres e dpos homens.



O coronel Mauro Fliess, porta-voz da Polícia Militar, informou em entrevista ao canal de televisão GloboNews que além de arma de fogo o sequestrador também possui uma arma de choque e um recipiente com gasolina.





O Batalhão de Operações da Polícias Especiais (BOPE), polícia de elite do Rio de Janeiro, está a liderar as negociações no local.Há outras equipas da polícia no cerco, incluindo atiradores de elite posicionados perto do autocarro.Fliess também disse que a Polícia Militar trabalha agora com a informação de que aproximadamente 37 pessoas estavam dentro do autocarro na hora do sequestro. Como cinco passageiros foram libertados, provavelmente outras 32 pessoas permanecem reféns.Ainda não há muitas informações sobre o caso e é desconhecida a motivação do sequestrador.O trânsito na ponte Rio de Janeiro - Niterói, uma via importante de ligação da baixada fluminense com a cidade do Rio de Janeiro está fechado desde às 7:20 da manhã (11:20 em Lisboa).O autocarro sequestrado provoca um grande constrangimento de trânsito naquele que é um dos principais acessos da cidade brasileira, sobre a baía de Guanabara, que tem já vários problemas de mobilidade.