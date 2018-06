Um homem armado e possivelmente com uma bomba fez três reféns em Paris, no décimo distrito da capital francesa. De acordo com fonte policial, o sequestro está a acontecer numa agência publicitária.Segundo avança o jornal Le Parisien, um dos reféns será uma mulher grávida e outro, um homem, estará em estado grave. O raptor terá exigido falar com a embaixada iraniana na capital francesa.Em actualização