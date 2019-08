A sede do jornal USA Today, na Vírgina, EUA, foi evacuada esta quarta-feira, depois de um falso alarme relativamente à entrada de um homem armado no edifício. Foi o próprio jornal a avançar que as autoridades tratavam o assunto como um "erro".As autoridades chegaram a confirmar o incidente e pediram à população que se mantivesse afastada do local.A polícia terá recibido uma chamada pelas 11:50 locais (16:50 em Lisboa) que dava conta de um homem com uma arma no edifício. As autoridades estão agora a investigar mas garantem que não existe nenhum indício de tiroteio.Não foi também localizada nenhuma arma no local.No Twitter, alguns jornalistas revelaram que nunca houve notícias da existência de tiros.