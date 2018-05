O advogado do produtor disse que não ia comentar a rendição de Weinstein.



O produtor sempre negou todas as acusações de sexo não consensual.



A imprensa norte-americana já tinha noticiado na quinta-feira que Harvey Weinstein deveria apresentar-se hoje às autoridades judiciais nova-iorquinas, o que aconteceu por volta das 7h00 (12h00 em Portugal Continental) em Manhattan, sem prestar qualquer declaração à chegada.



As primeiras acusações de agressões sexuais e violações contra o produtor de 66 anos surgiram em Outubro de 2017. No total, mais de uma centena de mulheres testemunhou que o produtor de Hollywood tinha abusado sexualmente delas, um escândalo que desencadeou a campanha #Time'sUp, que levou à queda de centenas de homens em lugares de poder de numerosos sectores.



As reportagens sobre os abusos no seio de Hollywood de homens para mulheres valeu o prémio Pullitzer aos jornalistas da revista The New Yorker e do jornal The New York Times.

