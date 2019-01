Yulen, um bebé espanhol de dois anos, caiu no domingo dentro de um poço com 110 metros de profundidade em Málaga. Agora, há três planos possíveis para tentar encontrar e salvar a criança: extrair terra do buraco, cavar um poço paralelo ou escavar o buraco até onde está o bebé.

Estas possibilidades foram comunicadas pelo porta-voz da Guardia Civil, Bernardo Moltó, ao La Vanguardia. Usar uma câmarac térmica para localizar Yulen não é uma hipótese devido à profundidade do poço. "Não funcionaria a tanta profundidade", explicou María Gámez, sub-delegada do governo de Málaga. Até ao momento só foi possível extrair cerca de 30 centímetros de terra. "Chegou-se a uma zona dura" onde não é possível continuar a cavar, explicou a responsável.

O primeiro sinal de Yulen foi encontrado na manhã desta segunda-feira, quando uma câmara filmou, a 78 metros de profundidade, uma bolsa com brinquedos que o bebé levava consigo. No entanto, não foram encontrados sinais de vida da criança.

Durante a noite de domingo e esta manhã, uma equipa de 100 bombeiros procurou o bebé mas a pequena câmara só conseguiu chegar aos 80 metros de profundidade devido a um tampão de terra húmida, provavelmente criado após um deslizamento de terras.

O poço, com cerca de 25 centímetros de largura, não permite a passagem de um adulto. Inclusive, a tentativa poderia provocar deslizamentos de terra que soterrassem o bebé.

"Estamos a dedicar o máximo da nossa energia e do nosso esforço por parte da Guardia Civil, dos bombeiros, do 112, da Proteção Civil. Todo o dispositivo está ao máximo", ressalvou Gámez.

"Compartilho a angústia da família da criança de dois anos de idade que caiu num buraco em Totalán, Málaga. Todo o meu apoio aos pais e às equipas de emergência que estão a participar no resgate. Manteremos a esperança num desfecho feliz", escreveu Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol, através do Twitter.





