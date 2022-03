Guerra na Ucrânia. Rússia anuncia cessar-fogo temporário para permitir corredores humanitários

O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, revela que 66.224 ucranianos voltaram à Ucrânia para defender o país da invasão de forças russas.



"Ucranianos, somos invencíveis", escreveu nas redes sociais.





66224. That's how many men returned from abroad at this moment to defend their Country from the horde. These are 12 more combat and motivated brigades ! Ukrainians, we are invincible! #FightLikeUkrainian