Juan Guaidó, o presidente interino da Venezuela, reconheceu na sexta-feira a possibilidade de vir autorizar uma intervenção militar dos EUA no país para retirar Nicolás Maduro do poder e acabar com a crise humanitária que assola o país.

"Nós faremos o que for necessário. Essa é, evidentemente, uma questão polémica, mas fazendo uso da nossa soberania, do exercício das nossas prerrogativas, faremos o que for necessário", adiantou Guaidó numa entrevista à France Presse.