Na manhã desta terça-feira caiu parte da ponte Morandi na auto-estrada A10, na cidade italiana de Génova. Após uma actualização que falava em 23 vítimas mortais, mais dois corpos foram encontrados nos escombros e uma pessoa morreu já no hospital.

O governo regional de Liguria rectificou no início da noite desta terça-feira o número de vítimas mortais da queda da ponte Morandi em Génova. Após um último balanço que apontava para 35 mortes, novos dados reduziram o número de vítimas mortais para 23. Uma nova actualização juntou mais três mortos: dois corpos foram encontrados nos escombros e uma pessoa morreu no hospital.



Horas após a informação de que teriam falecido 35 pessoas no acidente, a publicação na página de Twitter do governo daquela região foi apagada sem qualquer actualização. Ao final do dia, em conferência de imprensa, foram avançados os dados correctos. Dos 26 mortos, 19 foram já identificados. Estão ainda 15 pessoas feridas, algumas com gravidade.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/CrolloPonteMorandi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CrolloPonteMorandi</a> Aggiornamento, estratti altri 2 cadaveri. Salgono a 26 i morti ufficiali: 23 sul posto, 1 in sala operatoria e gli ultimi 2 estratti. Restano 15 feriti di cui 9 rossi</p>— Regione Liguria (@LiguriaOnLine) <a href="https://twitter.com/LiguriaOnLine/status/1029452339734831104?ref_src=twsrc%5Etfw">14 de agosto de 2018</a></blockquote>

Na manhã desta terça-feira, parte da ponte Morandi caiu na auto-estrada A10, na cidade italiana de Génova. O balanço de vítimas foi actualizado ao longo do dia, após a Reuters ter citado o ministro do Interior, Matteo Salvini, em como pelo menos 30 pessoas tinha morrido.

A anterior informação do governo regional da Ligúria avançada com a confirmação de pelo menos 35 vítimas mortais. No entanto, um nova actualização reduziu o número de vítimas para 23, actualizando depois para 26.



Na origem da queda, adiantam as mesmas fontes, pode estar uma falha estrutural. Nos últimos dias, a zona tem sido afectada por mau tempo e fortes chuvas.