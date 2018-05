O Governo dos EUA autorizou esta terça-feira a Bayer a comprar a Monsanto, operação estimada em 66 mil milhões de dólares (57 mil milhões de euros), na condição de aquela empresa se desfazer da sua área agrícola.O valor dos negócios desta área é de nove mil milhões de dólares, o que permitiu ao Departamento de Justiça assegurar que este é o maior acordo anti-monopólio de desinvestimento alguma conseguido nos EUA.Em resultado do acordo, a Bayer vai vender a parte do seu negócio agrícola à empresa química alemã BASF, por nove mil milhões de dólares, o que "vai resolver todas as preocupações de concorrência horizontal e vertical".Assim, a Bayer vai alienar os negócios de algodão, canola, soja e sementes de hortaliças, bem como o de herbicidas Bayer Liberty, que concorre directamente com os pesticidas Roundup, da Monsanto.O acordo obriga ainda a Bayer, que apresentou a sua primeira oferta para adquirir a Monsanto há dois anos, a desfazer-se de propriedade intelectual e projectos de investigação e desenvolvimento, além do seu incipiente negócio de agricultura digital.Tudo isto, para "assegurar que a BASF tem os mesmos incentivos de inovação, capacidade e dimensão que a Bayer teria como concorrente independente".O acordo está agora pendente da aprovação da Justiça norte-americana.O presidente da Bayer, Werner Baumann, afirmou esta terça-feira, em comunicado, que a farmacêutica alemã está em vias de se converter em "uma empresa líder da economia agrícola".