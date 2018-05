Começou esta quinta-feira o debate sobre a moção de censura, apresentada pelo PSOE, ao presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy. Apesar de ainda existirem dúvidas sobre o desfecho da votação - que decorre na sexta-feira -, a imprensa espanhola garante que o Partido Nacionalista Basco (PNV) votará favoravelmente a moção.O PSOE já terá assim garantido o apoio do PNV, reunindo assim os votos suficientes para que os socialistas vejam aprovada a sua moção de censura e consigam derrubar o actual governo espanhol.Somando os cinco deputados do PNV, ao esperado apoio do PDeCAT (partido nacionalista da Catalunha), o PSOE chega aos 176 votos necessários ver a moção aprovada.A moção de censura foi apresentada pelo Partido Socialista espanhol (PSOE), a principal força política da oposição. Os socialistas propõem que o seu líder, PedroSánchez, substituaRajoy na chefia do executivo, mas têm apenas 84 deputados.

Sánchez insiste que, depois de ter sido conhecida a sentença do "caso Gurtel", há uma semana, com vários antigos membros do Partido Popular condenados por corrupção, o actual executivo minoritário perdeu a confiança dos cidadãos e a credibilidade internacional necessária para continuar em funções.

O PNV tinha já afirmado não querer eleições gerais antecipadas já, o que não é também a intenção de Sánchez, que pretende liderar um governo transitório mas durante um período relativamente longo.A direcção do PNV revelou que iria tomar uma decisão final após ouvir Rajoy e Sánchez no debate.