O governador de Xinjiang, região no extremo noroeste da China, descreveu esta terça-feira o internamento de membros da minoria étnica chinesa de origem muçulmana uigure como um "sistema de formação" para "salvar" a região do extremismo religioso.

Nos últimos meses, organizações estrangeiras têm denunciado o internamento "massivo e arbitrário" na região de "até um milhão ou mais" membros uigure em campos onde são obrigados a criticar a própria cultura, a aprender a língua oficial e a jurar lealdade ao Partido Comunista Chinês (PCC).

Shohrat Zakir admitiu ter sido criado um "modelo" que ensina "a língua comum do país, conhecimentos legais e competências profissionais", salvando os que foram enganados pelo extremismo religioso, explica o The Guardian.

Nos últimos anos, as autoridades de Xinjiang transformaram a região num estado policial – com campanhas repressivas, reforçadas a partir de 2016, com a transferência do secretário do PCC, Chen Quanguo, para a região.

Admitindo a detenção extrajudicial de uigures, o governante afirmou que os centros são destinados a pessoas "influenciadas pelo terrorismo e extremismo, mas apenas suspeitos de delitos menores, que podem ser isentos de repressão penal". O responsável disse ainda que que os "formandos" participam em actividades culturais e desportivas e que a formação os coloca no caminho de uma "vida moderna", tornando-os "confiantes no futuro".



"Muitos formandos disseram que foram previamente afectados por pensamentos extremistas e que nunca tinham participado em actividades do género. Agora percebem quão colorida a vida pode ser", concluiu Zakir.