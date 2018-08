A Google estará alegadamente a preparar o lançamento de uma versão censurada do seu motor de busca na China. A estratégia tem como objectivo o regresso aos mercados do país asiático, que abandonou há oito anos por não poder "continuar a censurar os resultados". Sites e termos relacionados com democracia, direitos humanos, religião e manifestações serão censurados nesta nova versão.

O projecto sob o nome de código "Dragonfly" foi exposto esta quarta-feira pelo The Intercept, que cita documentos internos da Google e pessoas envolvidas directamente no plano. Relatos retirados pela Reuters esta quinta-feira confirmaram a ideia da Google, referem um familiar de um funcionário da multinacional e um oficial do governo chinês. A imprensa chinesa nega tal envolvimento entre o seu governo e a empresa.

O Intercept refere que o plano teve início no princípio de 2017 mas que as negociações avançaram significativamente em Dezembro do ano passado, quando o presidente-executivo da Google, Sunair Pichai, se reuniu alegadamente com um alto funcionário do governo chinês.

A publicação online refere ainda que uma versão finalizada do projecto poderá ser lançada por dentro de seis a nove meses, dependendo da aprovação das autoridades chinesas. O projecto estará a ser desenvolvido paralelamente e em segredo por apenas centenas dos 88 mil funcionários da empresa.

À Reuters, um oficial do governo da China confirmou que a Google tem estado em contacto com as autoridades da Administração de Ciber-segurança do país asiático acerca de um motor de busca modificado. Um familiar de um funcionário da empresa também confirmou que o projecto estava vivo e era genuíno.

No entanto, o jornal Securities Times - administrado pelo governo da China – assegura que os rumores de um regresso da Google ao país não são verdade, alegando informações de "departamentos com alta relevância no caso".

A versão censurada do motor de busca está a ser desenhada pela Google para cumprir as limitações impostas pelo governo chinês. Através disso, a empresa consegue penetrar a chamada "Grande Firewall", que bloqueia vários dos seus produtos como o Gmail e o Youtube.

A aplicação irá identificar e filtrar automaticamente os conteúdos bloqueados, mostrando apenas os resultados considerados "sensíveis". Esta muralha virtual permite ao governo bloquear a informação que chega a população, nomeadamente sobre opositores políticos, liberdade de expressão, sexo, notícias e estudos académicos.