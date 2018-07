A Google confirmou que permite a terceiros lerem e-mails enviados e recebidos por pessoas que têm conta no Gmail. Esta confissão surge depois de publicada uma notícia no Wall Street Journal que tornava públicos testemunho de empresas de aplicações, cujos funcionários admitiam ter lido "milhares" de mensagens privadas.O Gmail tem mais de 1,4 mil milhões de utilizadores em todo o mundo e milhões tiveram as suas conversas expostas ao longo de vários meses.Segundo noticiou o jornal norte-americano, a partir do momento em que um utilizador associava a sua conta de e-mail a uma aplicação ou serviço, a empresa em que se registava passava a ter acesso às suas mensagens. As empresas tinham assim acesso aos e-mails recebidos, enviados e outras funcionalidades. A informação era então utilizada para desenvolver novas aplicações, tendo em conta as tendências e gostos detectados, ouentão personalizar ao gosto individual.A Google alega que esta prática não vai contra as suas políticas, uma vez que são as pessoas a autorizarem esse acesso quando fazem a associação da sua conta ao prestador de serviços, ao lerem e aceitarem os termos e serviços.O Wall Street Journal recordou que, "há um ano, a Google garantiu que iria impedir que os seus computadores analisassem as caixas de entrada dos utilizadores do Gmail em busca de informações para personalizar publicidade, dizendo que queria que os utilizadores continuassem confiantes de que o Google iria manter a privacidade e a segurança".A empresa explica ainda que "continua a permitir que os criadores externos de software leiam as caixas de entrada de milhões de utilizadores de Gmail, que se inscreveram em serviços com base no seu e-mail, oferecendo comparações de preços de compras, planeadores automáticos de viagem ou outras ferramentas".A Google sublinhou à BBC que os utilizadores de Gmail podem aceder à página de verificação de segurança e ver a que aplicações / serviços têm a conta associada e revogar, a qualquer momento, essa permissão para partilha de dados, tal como fez o Facebook quando rebentou o escândalo