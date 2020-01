Os incêndios na Austrália, que desde setembro já fizeram 18 mortos, estão já a fazer-se sentir na Nova Zelândia. Neve e glaciares da Ilha Sul do país oceânico acordaram na quarta-feira cobertas de laranja e castanho, devido às cinzas e poeiras dos fogos das regiões australianas de Nova Gales do Sul e Victoria.

Esta quinta-feira, fotografias tiradas em Alpes do Sul mostravam enormes cobertores de fumo que cobriram grande parte da ilha, com a primeira ministra neozelandesa, Helen Clark, a demonstrar preocupação pelos efeitos ambientais que os incêndios no país vizinho poderão ter na Nova Zelândia.

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today - whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. #nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o — Miss Roho (@MissRoho) January 1, 2020

"O impacto da cinza nos glaciares é o aparente acelerar do derreter do gelo. Como a tragédia de um país tem efeitos de transborde", indicou Clark no Twitter.

How one country's tragedy has spillover effects: Australian bushfires have created haze in New Zealand with particular impact on the south of the South Island yesterday & now spreading more widely. Impact of ash on glaciers is likely to accelerate melting: https://t.co/U3JRYkqL0F https://t.co/50ExGMdXR6 — Helen Clark (@HelenClarkNZ) January 1, 2020

De acordo com um investigador da Universidade de Monash, na Austrália, o fumo e poeira vindo dos incêndios australianos poderá aumentar a quantidade de glaciares derretidos durante a estação em 20 a 30%. No início dos anos 70 do passado século, existiam mais de três mil glaciares na Nova Zelândia mas, desde então, o seu número desceu para um terço.