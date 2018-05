Gina Haspel foi esta quinta-feira eleita directora da Agência Central de Informações (CIA) dos Estados Unidos. Aos 61 anos, a antiga sub-directora da agência foi a escolha de Donald Trump para substituir no cargo o agora novo Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo. A informação foi confirmada pelo Senado norte-americano e avançada pela CNN.Na quarta-feira, a comissão de serviços secretos do Senado dos Estados Unidos aprovou a nomeação deHaspel para directora daCIA, apesar da polémica suscitada por ter dirigido um centro de tortura. A aprovação nesta comissão é decisiva para que a nomeação seja aprovada pelo plenário do Senado.

O presidente da comissão, Richard Burr, disse na quarta-feira que Gina Haspel "é a pessoa mais qualificada que o Presidente podia escolher para dirigir a CIA e a candidata mais bem preparada da história da agência".



Haspel dirigiu pelo menos durante uma parte do ano de 2002 uma prisão secreta da CIA na Tailândia, onde os prisioneiros suspeitos de pertencer à Al-Qaeda eram frequentemente torturados. A escolha do presidente norte-americano reacendeu o debate sobre o programa de interrogatórios aos suspeitos de terrorismo depois dos atentados de 11 de Setembro de 2001. Nas audições, Haspel comprometeu-se a não reiniciar esse programa, mas recusou divulgar pormenores sobre o seu envolvimento nele.