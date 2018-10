os obstáculos que te colocam no caminho em impulso e força para cresceres e demonstrares o quão és grande. Obrigado por nos fazeres desfrutar em cada jogo. Sempre mais e melhor. Amo-te Cristiano", referiu no Instagram, juntamente com uma fotografia desta no estádio da Juventus, clube onde Ronaldo joga.





Após as notícias que dão conta de que Cristiano Ronaldo terá alegadamente violada uma mulher norte-americana em 2009, Georgina Rodríguez decidiu sair em defesa do seu companheiro.Através de uma publicação nas redes sociais, a modelo espanhola referiu que apoia totalmente o internacional português. "Transformas sempre