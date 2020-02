A Galp confirmou que Alejo Morodo, suspeito de corrupção e branqueamento de capitais numa investigação em Espanha, foi funcionário da empresa. A Justiça espanhola descobriu que entre 2008 e 2013, a Galp pagou mais de €150 mil às sociedades de Alejo Morodo. Morodo e o pai, Raúl, são suspeitos num caso de um roubo milionário de 35 milhões que envolve a empresa petrolífera venezuelana, a PDVSA.

À SÁBADO, a Galp indica que "os serviços prestados ao grupo Galp por Alejo Morodo enquanto funcionário da empresa e, mais tarde, enquanto consultor externo, foram de assessoria jurídica às atividades de retalho no mercado espanhol".

"A Galp rejeita qualquer envolvimento da empresa nos supostos atos ilícitos que são referenciados na imprensa a respeito da petrolífera venezuelana. A relação comercial de longa data com a PDVSA foi desenvolvida ao longo do tempo de forma direta, tal como acontece com a generalidade das empresas do setor. Esta relação, amplamente divulgada, terminou no ano de 2012", detalha a empresa à SÁBADO. Em 2008, a Galp e a PDVSA assinaram um acordo de cooperação na área energética.

Alejo e Raúl Morodo, o seu pai, estão no centro de uma investigação que também envolve António Vitorino, ex-ministro português. Segundo a Justiça espanhola, Vitorino recebeu €325 mil entre 2011 e 2016.





Venezuela: Dias Loureiro e António Vitorino sob suspeita Os dois barões do PSD e PS são diretamente apontados numa investigação espanhola a suspeitas de corrupção com a empresa petrolífera venezuelana. A SÁBADO teve acesso a toda a investigação. - Portugal , Sábado.





Raúl Morodo foi embaixador de Espanha em Portugal entre 1995 e 1999, antes de rumar a Caracas.

Dias Loureiro também está envolvido no caso, devido à aquisição por Alejo Morodo e pela sua mulher Catarina Loureiro, filha do ex-deputado, de um apartamento numa das zonas mais caras de Madrid. A compra foi feita à firma DL-Gestão e Consultoria SA, cujo administrador único é Manuel Joaquim Dias Loureiro.





Raúl Morodo, o velho amigo espanhol Um homem da Transição, um dos Grandes da democracia espanhola, junto a Tierno Galván ou a Felipe Gonzalez e Adolfo Suarez, cujo governo integrou. Era esta, em síntese, a biografia do embaixador Raul Morodo, 84 anos, conterrâneo de Franco, ambos nasceram em Ferrol, até há poucos meses.