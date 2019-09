O número de mortos pela passagem do furacão Dorian pelas Bahamas aumentou de cinco para sete, informou o primeiro-ministro daquele arquipélago, Hubert Minnis, em novo balanço.Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro admitiu para a possibilidade de mais mortos, já que há mais de feridos graves nas ilhas de Great Ábaco (ilhas Ábaco) que foram levados para New Providence, onde fica a capital, Nassau.O primeiro-ministro destacou que Ábaco está completamente inundado, incluindo o aeroporto."Estamos no meio de uma das maiores crises que as Bahamas sofreram na sua história", disse Minnis, ressalvando que o número o número oficial, sete mortos, é apenas um número inicial."Casas, prédios e infraestrutura estão completamente destruídos", disse o primeiro-ministro."O aeroporto está submerso e a parte circundante agora parece um lago", disse Minnis, que observou que as estradas também estão completamente inundadas.O furacão Dorian enfraqueceu para categoria 2, enquanto continua a atingir o arquipélago das Bahamas, anunciou na terça-feira o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla inglesa).A Organização das Nações Unidas informou que pelo menos 61.000 pessoas afetadas pelo furacão Dorian nas Bahamas precisarão de ajuda alimentar, acrescentando que está a aguardar a aprovação do Governo local para lançar uma avaliação no terreno.Nos Estados Unidos, vários milhões de pessoas na Florida, Geórgia e Carolina do Sul foram aconselhados a sair dos locais próximos da costa, por onde o Dorian deve também passar.