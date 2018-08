e colocado de parte os seus relatos sobre os rapazes assassinados, durante a investigação foram encontrados elementos que dão credibilidade aos seus testemunhis: a certidão de óbito do rapaz que morreu no lago e dados sobre a morte, que foi acidental, do rapaz electrocutado. Só durante os anos 40, foram encontrados certificados de seus mortes, uma delas por "causa não determinada".



Corriam os anos 2000, quando um juiz ordenou à diocese que revelasse dossiês pessoais de dezenas de padres, revelando vários casos de abusos sexuais. Segundo o BuzzFeed, a igreja chegou a acordo com as vítimas de 26 processos. Entre os documentos, estava um sermão do padre Foster, que passou pelo organato e confirmou casos de agressões. Já uma antiga freira, que chegou à instituição com 18 anos e agora tem 88, começou por dizer que havia autorização para dar pontapés nas cabeças das crianças. Mas acabou por recusar contar tudo o que viveu no orfanato.



A Diocese de Burlington, em reacção ao BuzzFeedm, disse estar a tratar as "alegações de abuso de crianças seriamente", assegurando que "estão a ser levados a cabo procedimentos para reportar o caso às autoridades". " Se não pode alterar o passado, a diocese está a fazer tudo para garantir que as crianças são protegidas", respondeu o bispo John McDermott.



Esta investigação do BuzzFeed surge depois de ter sido revelado que mais de mil menores foram abusados desde 1940 por 301 padres de seis dioceses da Pensilvânia.









uma indemnização por danos físicos e psicológicos, mas também sexuais. A diocese responde: as provas estavam perdidas e Joseph demorara 40 anos para apresentar queixa. A dupla não cedeu e surgiu outra estratégia, a conselho do causídico. Barquin deu então uma conferência de imprensa a contar a sua experiência com o objectivo de "chamar" outras vítimas. Resultou e Philip White recebeu 40 denúncias, levando a que fosse criado o grupo de sobreviventes e amigos do St. Joseph - e que rapidamente dobrou o número de elementos.Após algumas indefenições, White decide convocar um encontro de vítimas, que se realizou em Setembro de 1994. Sally Dale, segundo o BuzzFeed, foi a protagonista da reunião e uma das chaves do desenrolar da investigação, mais tarde. Naquele fim-de-semana, foi prontamente reconhecida por outras vítimas. "Estás óptima para quem passou tudo o que passaste", disse-lhe um dos ex-colegas presentes - Dale era castigada quando se recusava a comer tudo o que era colocado no prato.Barquin, que continuava a recolher testemunhos, vê o caso ser aceite em tribubal mas é obrigado a mudar de defensor, depois White deixar o caso, assobrebrado pelo número crescente de casos e pelo facto de lhe terem sido diagnosticadas diabates. Nessa altura, a diocese ofereceu a cada uma das vítimas 5 mil dólares para "encerrar" o caso - e, avança a investigação, foram 160 pessoas as que aceitaram a compensação.Entre esse grupo não se encontrava Barquin que se juntou, então, a Robert Widman, um advogado da Florida com quem contactou várias pessoas que também tinham passado pelo St. Joseph e que foram relatando casos semelhantes: agressões com réguas, bastões, lâmpadas, correias, fósforos acesos na pele e castigos em tanques de água faziam parte da realidade das crianças. O pior chegaria quando Widman entrevisou Sally: foi ela que lhe contou que vira um rapaz ser atirado de uma janela de um prédio de quatro andares, um outro morrer electrocutado e um outro afundar-se e não regressar à superfície.A investigação levou o advogado a localizar ainda textos daquela que ficou conhecida como a orfã 58 - uma raparga que quase morrera com uma infecção num dedo que as freiras não queriam curar e que fora obrigada a esbofetear-se a si própria. Apesar de não se conhecerem os novos verdadeiros das freiras e da igreja apostar no descrédito dos testemunhos, a história de Elaine Benoit foi mais um trunfo: foi ela que confirmou que foram realmente agredida e queimada, confirmando os testemunhos dos colegas que tinham relatado a história com detalhes diferentes sobre o modo como fora agredida.O caso ganhava volume e a igreja volta a reagir, dizendo que o que quer que fosse que tivesse acontecido era de responsabilidade individual e não da instituição. Há uma nova ronda de acordos, sendo que Leroy Baker, representando por outro advogado, confessou ter recebido - corria 1999 - 10 mil dólares.Apesar de Sally, que morreu um ano depois, ter desistido