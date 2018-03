O atirador que sequestrou várias pessoas num supermercado de Trèbes, em França, foi abatido pela polícia pelas 14h30 locais (13h30 em Lisboa). "Está morto", avançou uma fonte próxima da investigação à Reuters, adiantando que o atacante foi abatido durante a operação policial no interior do supermercado.

Fontes próximas da investigação avançaram à France Info que o suspeito do ataque é um franco-marroquino de cerca de 25 anps, seguido pelos serviços de inteligência desde 2013 - o homem constaria dos ficheiros da polícia por risco de radicalização de natureza terrorista. Esteve detido em 2016 por crimes de delito comum.



O Ministério do Interior já confirmou a existência de pelo menos dois mortos e três feridos, um deles em estado grave. A Reuters avançou ainda que há uma outra vítima mortal, atingida com um tiro na cabeça, que foi morta momentos antes do sequestro.



Após declarar lealdade ao Estado Islâmico, o atacante do supermercado em Trèbes terá exigido a libertação do principal suspeito dos ataques de Paris, de 13 de Novembro de 2015, Salah Abdeslam. Segundo a France Press, ao entrar no estabelecimento terá gritado "Allahu Akbar [Alá é grande]", criticado a intervenção militar francesa na Síria e ameaçado matar todos as pessoas que se encontravam no local.



O presidente francês, Emmanuel Macron, reagiu ao caso, já considerado um acto terrorista. "A polícia interveio de forma rápida e coordenada após o ataque às vítimas da Polícia Nacional. Não vou preparar neste momento nenhum relatório oficial. O procurador de Paris dará o mais rapidamente possível todos os elementos desta investigação", disse Macron, em Bruxelas, numa conferência com a Ângela Merkel.