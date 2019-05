Menores de 14 anos violadas e obrigadas a ser mães denunciam casos à ONU

Quatro raparigas menores de 14 anos, de três países distintos, foram violadas e obrigadas a ter um filho fruto da agressão sexual. O motivo? Nos países onde vivem o aborto não é um direito – é um crime.

Aos 13 anos, uma menina foi abusada por um padre em Nicarágua. No mesmo país, uma menor foi abusada sexualmente pelo avô. Na Guatemala, uma menina de 12 anos foi violada por um funcionário do Governo responsável por um programa de apoio a crianças enquanto no Equador uma criança de 12 anos foi violada pelo próprio pai. Todas ficaram grávidas e nenhuma pôde abortar. Estes quatro casos são apresentados esta quarta-feira no Comité de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, numa tentativa de lutar contra as leis antiaborto.