Foram encontrados 119 crânios da civilização asteca no México

Num vídeo publicado pelas autoridades, observam-se vários crânios dispostos em forma circular, unidos por pedra e terra.



Segundo especialistas citados no comunicado, a tzompantli é "um edifício sobre a vida mais do que sobre a morte", já que o sacrifício de seres humanos era uma forma de manter vivos os deuses.

Foi descoberta por arqueologistas uma nova secção de uma torre de crânios humanos pertencente à civilização asteca datada do século XV. A descoberta foi feita no centro da Cidade do México, no México.Ao todo foram descobertos 119 crânios pertencentes a homens, mulheres e crianças, anunciou esta sexta-feira o Institituto Nacional de Antropologia e da História mexicano. "Na secção leste da torre foram visualizados, superficialmente, 119 crânios humanos, que se somam aos 484 identificados anteriormente", pode ler-se num comunicado.A torre de crânios chamada Tzompantli, com cerca de cinco metros de diâmetro, foi descoberta em 2017 e desde então que as explorações à mesma e às suas várias secções continuam a acontecer.Historiadores e arqueólogos acreditam que esta torre seja a mesma que, em 1521, assustou os conquistadores espanhóis sob o comando de Hernán Cortés.Esta é a segunda descoberta sobre a tzompantli depois de a estrutura ter sido localizada nos trabalhos arqueológicos onde se erguia o Templo Maior da Grande Tenochtiltán, a cidade dos astecas.