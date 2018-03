Pelo menos quatro crianças morreram este domingo num incêndio que deflagrou num centro comercial de Kemerovo, na região da Sibéria, Rússia. O site RT avança que o fogo surpreendeu as muitas dezenas de pessoas que estavam dentro do espaço.Um vídeo do sinistro mostra uma das vítimas a saltar de uma janela do quarto andar para a rua, ao mesmo tempo que se vêm muito fumo e chamas a sair pelas outras janelas.Pelas 12h30, havia ainda muita gente encarcerada dentro do edifício, sendo que as autoridades já tinham conseguido retirar cerca de 120 pessoas.A autarca da cidade de Kemerovo diz à agência Tass que há, pelo, menos, 10 pessoas levadas para o hospital, incluindo duas crianças.