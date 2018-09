FMI reviu em baixa a estimativa de crescimento da economia para os 2,3%, alinhando-a com as previsões do Governo. O FMI reviu em baixa a previsão feita em Abril de 2,4% para 2,3%

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu hoje em baixa a estimativa de crescimento da economia portuguesa para os 2,3% este ano, alinhando-a com as previsões do Governo.



No relatório divulgado hoje ao abrigo do artigo IV, numa altura em que o Governo está a preparar a proposta de Orçamento do Estado para 2019, o FMI estima que o crescimento da economia portuguesa "abrande do pico", moderando gradualmente a médio prazo.



O FMI reviu, assim, em baixa a previsão feita em Abril de 2,4% para 2,3%, acertando as suas estimativas com as do Programa de Estabilidade 2018-2022 (PE 2018-2022) do Governo.



No entanto, para o próximo ano, o FMI mostra-se menos optimista do que o executivo liderado por António Costa, mantendo a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 1,8%, caso não sejam adoptadas reformas significativas que alterem o actual cenário.



"O investimento e as exportações deverão permanecer importantes motores do crescimento, embora a um ritmo mais lento, enquanto o consumo privado deverá aliviar um pouco. O crescimento do emprego deverá também desacelerar e o mercado de trabalho deve continuar a estreitar em 2018, com a média do desemprego a diminuir abaixo de 7,5%, a suportar o crescimento moderado dos salários reais", refere o relatório.



O FMI estima que em 2018, o saldo da balança externa se deteriore devido ao crescimento das importações e que o défice orçamental caia, ajudando a reduzir os rácios da dívida pública, embora a trajectória da dívida pública "continue sujeita a riscos significativos".



O défice deverá, assim, alcançar os 0,7% do PIB em 2018 e a dívida pública deverá chegar aos 121% do PIB no final do ano, abaixo dos 126% de 2017 e, mantendo constantes as políticas públicas, deverá baixar para os 103% até 2023.



O FMI alerta, no entanto, que a dívida pública portuguesa continua sujeita a riscos externos que podem atrasar a sua redução.



"Portugal seria afectado negativamente por um enfraquecimento significativo do crescimento da zona euro", alerta a equipa do FMI que produziu o relatório, alertando ainda para a "renovada" instabilidade do mercado relacionada com a incerteza da política nos países da área do euro, que poderão resultar numa subida das taxas de juro.



Da mesma forma, um aperto adicional das condições de financiamento a nível global poderá afectar as empresas e famílias endividadas.