O marido de uma deputada brasileira foi morto com cerca de 30 tiros dentro da casa que o casal partilhava com alguns dos 55 filhos do casal. O crime ocorreu no dia 16 de junho.





Segundo declarações prestadas à polícia por Flordelis após o crime, o marido disse-lhe que se tinha esquecido algo no carro e voltou à garagem. De seguida Flordelis ouviu cinco ou seis tiros, achando que se tratava de um assalto. A

Dois dos filhos da deputada foram presos e um deles, Flávio, admitiu ter dado seis tiros no padrasto. O site G1 adianta ainda que outro filho, Lucas, comprou a arma do crime. Um dos filhos garantiu que a deputada e mais três filhas do casal estavam envolvidas no crime. A arma do crime já foi encontrada pelas autoridades, bem como um edredão com manchas de sangue e uma fogueira no quintal usava para queimar alguns objetos. A maioria dos 55 filhos de Flordelis foi adotada, ou o casal conseguiu a guarda legal: Flordelis tem três filhos biológicos de um relacionamento anterior e um do casamento com Anderson. A deputada recolhia crianças da rua. Uma das linhas de investigação ao crime é a de que o que levou ao crime foi uma relação extraconjugal do pastor. A polícia indicou estar a investigar Flordelis.

nderson do Carmo morreu em Niterói.