Em cinco dias, recebeu 48 depósitos que totalizam cerca de 22 mil euros. Todos ocorreram em poucos minutos e não se sabe a sua origem.

Em cinco dias de Junho e Julho de 2017, foram depositados na conta de Flávio Bolsonaro, filho do presidente brasileiro e senador do Rio de Janeiro, cerca de 22 mil euros. Os movimentos aconteceram de forma fracionada: ao todo, realizaram-se 48 depósitos em dinheiro sempre da mesma quantia: 2 mil reais (ou 480 euros).

O Jornal Nacional da Rede Globo revelou a história, depois de ter acedido a um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que contém os movimentos bancários invulgares de Flávio Bolsonaro.

No dia 9 de junho de 2017, ocorreram 10 depósitos em cinco minutos (entre as 11h02 e as 11h07); no dia 15, aconteceram 5 depósitos em dois minutos (16h58-17h); dia 27, aconteceriam outros dez depósitos, das 12h21 às 12h24; no dia 28, oito depósitos em quatro minutos; e a 13 de julho, registaram-se 15 depósitos em seis minutos.





O Coaf não conseguiu identificar quem realizou os depósitos, mas indica que ao serem feitos de forma fracionada, pode ter havido uma tentativa de esconder a origem do dinheiro. Ocorreram através da agência bancária dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Fabrício Queiroz, o antigo assessor de Bolsonaro, conseguiu 1,2 milhões de reais (281 mil euros) na sua conta em apenas um ano e está a ser investigado devido a essa movimentação suspeita. Já faltou a dois depoimentos no Ministério Público.

Já Flávio Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal que a investigação seja suspensa e que as provas sejam anuladas. Porquê? Alega que tem privilégios por ser senador, e direito ao sigilo bancário e fiscal. Porém, o Coaf entregou o relatório um dia antes de ele ser diplomado como senador.

Segundo o site da Globo, o Ministério Público declarou que Flávio Bolsonaro não era investigado. Na sexta-feira, Bolsonaro disse em entrevista à televisão Record: "Não tenho nada que me esconder de ninguém, nem me preocupo com a investigação de quem quer que seja."