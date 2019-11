Filmaram a violação e celebraram o crime com um "high five" Foto: Direitos Reservados

O crime aconteceu num clube noturno no Soho, em Londres , e foram as imagens de videovigilância que permitiram identificar os dois homens que deixaram a vítima, depois de a violarem, abandonada no chão da casa de banho em "dor extrema". Tudo aconteceu no Toy Room a 26 de fevereiro de 2017 e, mais de dois anos depois, Ferdinando Orlando e Lorenzo Costanzo foram condenados a mais de sete anos de prisão.Os jovens estudantes, de 25 e 26 anos, fugiram às autoridades durante mais de um ano, depois de regressarem a Itália, mas a ida de Costanzo a Londres para ver um jogo entre o Arsenal e o Milan permitiu a sua captura. Na leitura da sentença, o juiz recordou a maneira como os dois "ainda celebraram com um triunfalista high five [ndr: 'dá cá mais cinco'" a violação . "Filmaram o crime e ainda o mostraram a outro homem", disse ainda o magistrado, comentando ainda como o crime teve um efeito profundo no dia-a-dia da vítima.A jovem, de 23 anos, contou ela própria que deixou de conseguir aproveitar uma saída com amigos ou descontrair porque vive numa sensação de "medo constante". No seu testemunho, a rapariga explicou que não se recorda do ataque e que se sentiu "violentamente doente" quando soube que tinha sido vítima de um ataque sexual perpetrado não por um, mas por dois homens. Além disso, confesso ter ficado "muito zangada" ao ponto de querer "vomitar" quando descobriu que os dois acusados filmaram a violação.Durante o julgamento, Orlando e Costanzo assumiram que estiveram a ver tudo o que tinha sido filmado no telemóvel, mas garantiram que tiveram sexo consensual com a vítima. O defesa de Orlando garantiu que o jovem sentia "remorosos" pelo que tinha feito e considerou que existem diferenças culturais "na vida dos jovens rapazes italianos e o background cultural da mesma faixa etária em Inglaterra". "Foi um terrível erro de julgamento", disse a advogada.Um porta-voz do Toy Room lamentou o incidente, disse que a prioridade do espaço noturno é a segurança dos clientes e explicou que o estabelecimento cooperou com a polícia para resolver o caso e levar os acusados a tribunal.