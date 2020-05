Espero que os fatos revelados,

com coragem, pelo Sr. Paulo Marinho sejam totalmente esclarecidos. — Sergio Moro (@SF_Moro) May 17, 2020

A oposição brasileira quer anular as eleições de 2018 que elegeram Jair Bolsonaro como presidente do Brasil e realizar novas eleições ainda este ano. A vontade surge depois de uma alegada fraude eleitoral que terá ajudado Bolsonaro a conseguir a vitória.A alegada fraude foi denunciada por Paulo Marinho, o milionário por trás da campanha do atual presidente brasileiro. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Marinho disse que Flávio Bolsonaro, filho do atual presidente, então deputado estadual, lhe tinha confidenciado em 2018 a existência de uma operação policial chamada Furna da Onça que poderia prejudicar o candidato presidencial.A Furna de Onça é uma operação paralela à Lava Jato que identificou movimentações atípicas entre assessores de deputados estaduais do Rio, incluindo um colaborador de Flávio Bolsonaro. Segundo a investigação, o filho do presidente "lavou" cerca de 2,3 milhões de reais em transações imobiliárias e em negócios da sua loja de chocolates. Flávio era suspeito de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica nessa investigação.Ora, Marinho, pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de outubro deste ano, afirma que Flávio sabia da investigação, tendo sido informado da mesma por um delegado da polícia federal do Rio de Janeiro que se ofereceu para adiar a revelação da investigação para não prejudicar a candidatura de Bolsonaro. Flávio terá, alegadamente, demitido um dos seus assessores e tentado desvincular-se do esquema de corrupção.Augusto Aras, o Procurador-Geral da República que mandou investigar Bolsonaro no âmbito das acusações de interferência presidencial na polícia federal pediu para que Marinho fosse ouvido.A oposição aproveitou esta denúncia e investigação para atacarem a eleição de 2018 que colocou Bolsonaro no Planalto, apelidando-a de "fraude"."Conforme suspeita, suplente de Flávio Bolsonaro confirma que a polícia federal o alertou, entre a primeira e a segunda volta, de que Queiroz seria alvo de operação, que foi postergada para evitar desgaste ao clã durante as eleições. Isso chama-se fraude", resumiu Fernando Haddad, do PT, que foi derrotado por Bolsonaro em 2018.Sérgio Moro, antigo ministro da Justiça brasileiro que acusou Bolsonaro de lhe pedir que interviesse nos assuntos da Polícia Federal, afirmou que espera que "os fatos revelados, com coragem, pelo sr. Paulo Marinho sejam totalmente esclarecidos".Marinho, pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de outubro deste ano, pediu proteção policial.Já o filho de Bolsonaro, classificou a atitude de Marinho como um golpe de "desespero" e afirmou que o relato feito ao jornal brasileiro é "uma invenção de alguém desesperado e sem votos".