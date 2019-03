Um dos filhos do actual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, namorou a filha do sargento reformado da Polícia Militar Ronnie Lessa, preso esta terça-feira sob a acusação de ter efectuado os disparos que em 14 de março do ano passado mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, depois de uma perseguição pelas ruas do Rio de Janeiro. A confirmação desse namoro foi feita pelo inspetor que comanda as investigações da morte de Marielle e prendeu Lessa, Giniton Lages.

