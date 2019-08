O FBI vai investigar o "aparente suicídio" de Jeffrey Epstein , anunciou o procurador-geral dos Estados Unidos William Barr. Confessou-se "chocado" quando soube da morte de Epstein, enquanto estava preso no estabelecimento prisional de Manhattan."A morte de Epstein levanta questões sérias que têm que ser respondidas", afirmou, depois de ter indicado a consulta ao inspetor-geral do Departamento de Justiça, que também vai investigar as circunstâncias da morte.Epstein, de 66 anos, foi encontrado inconsciente dentro da cela no Centro de Correção Metropolitano e transportado para um hospital local, onde veio a ser declarado morto. O magnata foi acusado de abuso sexual e tráfico de menores.Em julho, Epstein foi encontrado inconsciente com marcas no pescoço dentro da sua cela. Apesar de se ter especulado se seria uma tentativa de suicídio, ou uma agressão, foi retirado da vigilância especial feita aos reclusos que tentam o suicídio na quinta-feira, dia 8.Na prisão onde se encontrava Epstein, dois guardas prisionais têm que fazer vigilâncias em separado a todos os reclusos a cada 30 minutos. O procedimento não foi seguido na noite passada, segundo uma fonte indicou à Reuters. Epstein foi encontrado de manhã.Quando os prisioneiros estão sob vigilância especial, são vistos a cada 15 minutos.