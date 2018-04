Os agentes da polícia federal norte-americana que na segunda-feira fizeram buscas ao escritório e casa do advogado de Donald Trump, Michael D. Cohen, procuravam documentos relativos a pagamentos a duas mulheres que alegaram ter tido um caso com o presidente dos Estados Unidos. Segundo o New York Times, entre a informação que o FBI procurava estava ainda o papel do editor do tablóide The National Enquirer em silenciar uma das mulheres.

O FBI procurava informação sobre Karen McDougal, uma antiga modelo da Playboy que alega ter tido um caso com Trump, em 2006, pouco depois de ter nascido o filho mais novo do presidente norte-americano. A mulher recebeu 150 mil dólares (o equivalente a pouco mais de 120 mil euros) da American Media Inc., empresa que detém o National Enquirer – e cujo director executivo é amigo de Donald Trump.

Além de McDougal, os agentes da polícia federal norte-americana procuravam informações sobre Stephanie Clifford – actriz pornográfica que utiliza o nome artístico Stormy Daniels –, que também alega ter tido um caso com o presidente dos Estados Unidos. Michael D. Cohen assumiu ter pago 130 mil dólares (cerca de 105 mil euros) na sequência de um acordo de confidencialidade, poucos dias antes das eleições norte-americanas em que Trump foi eleito, que pretendia silenciar a actriz.

Os procuradores federais de Manhattan deram início à investigação após receberem a indicação de procuradores de Nova Iorque. Segundo informou o advogado de Michael Cohen, os procuradores terão seguido informações fornecidas pelo procurador especial Robert Mueller, responsável que lidera o inquérito à alegada interferência russa nas eleições dos Estados Unidos.

Stephen Ryan, advogado de Cohen, considera as buscas "completamente inapropriadas e desnecessárias".

Já Donald Trump considerou que esta era uma "situação vergonhosa" e uma "caça às bruxas". "É um ataque ao nosso país", disse o líder norte-americano.