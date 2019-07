Família de Armstrong recebe indemnização 6 milhões de euros

O hospital Mercy Health-Fairfield, no estado norte-americano de Ohio, pagou cerca de 6 milhões de euros de indemnização à família do astronauta Neil Armstrong, por complicações pós-cirúrgicas, que levaram à sua morte, a 25 de agosto 2012, de acordo com documentos judiciais, noticia o The Guardian.

O dinheiro foi dividido por 10 familiares – os dois filhos de Armstrong, irmã, irmão e seis netos – do explorador espacial que fez história há 50 anos, tornando-se o primeiro homem a andar na Lua. Os filhos do astronauta, Mark e Rick, afirmaram ao New York Times que o atendimento no hospital Mercy Health-Fairfield, custou a vida do pai. O 50º aniversário da primeira ida à Lua de Neil Armstrong foi celebrado no passado sábado.

O hospital concordou com um acordo confidencial de 6 milhões para evitar a publicidade negativa da unidade de saúde. Maureen Richmond, porta-voz do hospital, recusou-se a dar detalhes sobre o assunto, mas numa declaração, enviada por e-mail para a Associated Press, explicou: "A família do paciente desejou manter a questão legal privada".