À segunda audição, o Congresso norte-americano encostou o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, à parede. Um dos temas mais abordados esta quarta-feira na comissão de Comércio e de Energia da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) foi a monitorização que o Facebook faz aos seus utilizadores - mesmo depois de fazerem log out (desligarem a aplicação) - e a forma como a rede social usa dados de "perfis-sombra", pessoas não registadas na rede social.





Joe Kennedy III de Massachusetts encostou Zuckerberg neste tema:

Podemos usar metadados do feed de notícias ou outros sítios

Confrontado por Ben Lujan, representante do Novo México, Zuckerberg diz que "colecciona informação de pessoas que não inscreveram-se no Facebook por motivos de segurança". Ou seja, a ideia é monitorizar quem não tem conta no Facebook e tentar recolher dados públicos da plataforma. Contudo, garante que não conhece o termo "perfis-sombra": "A forma primordial como o Facebook funciona é que as pessoas escolhem partilhar dados."Outro congressista que confrontou Zuckerberg foi congressista democrata Kathy Castor:"- Está a coleccionar informação de pessoas que não têm contas, sim ou não?- Se essas pessoas partilharem connosco, sim.- Está a coleccionar dados do que as pessoas compram, certo? E dados médicos?- Sim, alguma informação.- E a localização das pessoas?- Vamos falar sobre controlo...- Não.- As pessoas escolhem partilhar estas informações.-Sim, esta pode ser a maneira principal de o Facebook recolher dados - mas não é a única. Vocês compram informações a correctores de dados, certo?- Anunciámos há duas semanas que não voltaríamos a fazer.- Não acredito que o controlo que vocês [o Facebook] têm possam ser um substituto da protecção fundamental da privacidade."Também o congressista"Os anunciantes que usam a vossa plataforma têm acesso a informação que o utilizador não acha que está a ser gerada?". O fundador do Facebook disse que sim: "As opções disponíveis aos anunciantes são geralmente baseadas em coisas que as pessoas partilham". "O Facebook também faz o seu próprio trabalho.para melhorar a adequação dos anúncios", continuou.

Mark Zuckerberg participou esta terça-feira na primeira de duas audições. Na primeira audição, o fundador do Facebook explicou a polémica com a empresa Cambridge Analytica: "O que vemos aqui é que as pessoas escolheram partilhar informação com um programador que foi transferida para fora do nosso sistema", disse. A audição desta quarta-feira é a segunda última.



O Facebook está no centro de uma polémica internacional associada com a empresa Cambridge Analytica, acusada de ter recuperado dados de milhões de utilizadores daquela rede social, sem o seu consentimento, para elaborar um programa informático destinado a influenciar o voto dos eleitores, nomeadamente no escrutínio que ditou a eleição de Donald Trump para a Casa Branca e no referendo sobre o 'Brexit' (processo de saída do Reino Unido da União Europeia).